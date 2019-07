“Mo hoefde niet meer in die auto te zitten”: Familie van beloftevolle spits Mo Nitcheu (19) rouwt na dramatisch ongeval

Kortessem -

Vijf vrienden zijn zaterdagochtend samen gestorven, nadat de auto waarin ze zaten met een razende snelheid op de gevel van café botste in het Limburgse Kortessem. De jonge twintigers waren op slag dood. Zelfs de twee agenten die toevallig vlakbij stonden, konden geen hulp meer bieden. De familie van Mo Nitcheu (19), de beloftevolle spits van STVV, blijft met vragen achter. “Hij was net aan zijn huis gepasseerd. Waarom is hij niet uitgestapt om daar te slapen?”