Afgelopen weekend vijf doden in het verkeer en toch daalt het aantal dodelijke ongevallen met jongeren al jaren

Afgelopen weekend kwamen vijf jongeren om bij een zwaar ongeval in Kortessem. Foto: Serge Minten

Begin juni verloren zeven mensen het leven bij meerdere weekendongevallen. Het voorbije weekend nog eens vijf jonge mensen. Is het fenomeen van de ‘weekendongevallen’ terug van weggeweest? “Het is nog veel te vroeg om op basis van enkele gevallen die conclusie te trekken”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Het aantal dodelijke ongevallen met jongeren daalt namelijk al jaren, ook tijdens weekends. Dat is trouwens een van de meest gunstige trends van de afgelopen tien jaar, al blijft elk dodelijk ongeval hoe dan ook een drama.”

Volgens de recentste cijfers van Statbel lieten vorig jaar 106 twintigers het leven bij een verkeersongeval, in 2005 waren er dat nog 264. “Het feit dat jongeren een rijbewijs halen op latere leeftijd is een deel van de verklaring, al is ook hun uitgaanspatroon gewijzigd: de tijd van de megadiscotheken ligt al een tijdje achter ons en de meeste jongeren zoeken hun vertier nu dichter bij huis.”

Toch blijft die leeftijdsgroep met 23,3 procent van de dodelijke slachtoffers proportioneel het sterkst vertegenwoordigd in de statistieken. “De verklaring blijft dezelfde: een gebrek aan rijervaring, gekoppeld aan overmoed, al zeker wanneer door alcohol de remmingen wegvallen”, zegt Stef Willems. “Dat leidt al eens tot overdreven snelheid, het nemen van onnodige risico’s of het fout inschatten van bepaalde risico’s. Met alle gevolgen van dien.”