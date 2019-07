Homans verwacht ministerspost, maar zo zijn er wel meer bij de N-VA: te veel kandidaten, te weinig postjes

Nieuwe regeringen zijn nog lang niet in zicht, maar toch is er al zenuwachtigheid over wie minister gaat worden. Zeker bij N-VA, die als voormalige regeringspartij nu kandidaten op overschot heeft. Vlaams minister-president Liesbeth Homans gaat er alvast van uit dat ze straks weer een ministerportefeuille krijgt. Al is niet iedereen binnen de partij daar even zeker van.