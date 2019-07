GERUCHTEN. Toby Alderweireld gelinkt aan Serie A, bom in Duitsland en miljoenenstrijd voor Paul Pogba

Terwijl de Tour de France door Brussel trok, draaide de geruchtenmolen in de voetbalwereld op volle toeren. Een overzicht van de belangrijkste transferverhalen.

Paul Pogba wil weg bij Manchester United. Dat is nu geen gerucht meer, maar een feit. Manager Mino Raiola bevestigde de wens van de Franse middenvelder in een gesprek met The Times. “Iedereen weet dat Paul verder wil. We zijn daar momenteel mee bezig. Iedereen kent de gevoelens die Paul op dit moment heeft. Van de trainer tot de eigenaar van de club.”

Maar waar speelt de Fransman volgend seizoen dan? Volgens L’Equipe en Marca wil Pogba het liefst naar Real Madrid, waar landgenoot Zinédine Zidane baas is. De Franse sportkrant beweert dat De Koninklijke een bod van 80-90 miljoen euro zal uitbrengen. Al circuleren er in Spanje geruchten dat Real dat bedrag wil bieden plus Gareth Bale of Isco. Volgens Sky Italia wil Pogba dan weer liever terug naar Juventus. The Times stelt dat de Oude Dame 134 miljoen wil bieden.

Nog op de verlanglijst bij De Koninklijke, het nieuwe team van Eden Hazard: Donny van de Beek. Volgens La Gazzetta dello Sport verkiest de Nederlandse middenvelder van Ajax Real boven Barcelona, dat ook geïnformeerd zou hebben. Eerder werd Van de Beek ook al gelinkt aan PSG. Het Spaanse AS meldt tussendoor dat Real Eden Hazard het rugnummer 7 wil geven.

Foto: BELGAIMAGE

Alderweireld

Juventus aast intussen op AS Roma-speler Nicolo Zaniolo. Het Italiaanse toptalent zou zijn zinnen gezet hebben op een verhuis van Rome naar Turijn en daarom de gesprekken over een contractverlenging vertragen. Juve wil graag Gonzalo Higuain ruilen met Zaniolo aangezien beide clubs hun spelers waarderen op 40 miljoen, maar de Argentijn hapt voorlopig niet toe. Corriere dello Sport meldt intussen dat Roma een bod van Toby Alderweireld plus 23 miljoen ontving voor Zaniolo. De Rode Duivel kan voor 28 miljoen weg bij Tottenham.

De transfer van Matthijs de Ligt naar Turijn sleept intussen aan. Juventus heeft een akkoord met de 19-jarige verdediger en diens manager Mino Raiola, maar zag een bod van 65 miljoen afgewezen worden door Ajax. Volgens Sky Italia wordt de deal echter op korte termijn beklonken en belde De Ligt al met Juve-trainer Maurizio Sarri om te zeggen dat hij graag wil komen.

Matthijs de Ligt welcoming Frenkie back while playing Barcelona’s anthem after Frenkie de Jong’s move to Barcelona got announced. That’s some great friendship there! 😁🙌 pic.twitter.com/oh6tbv08QS — AFC Ajax 💎 (@TheEuropeanLad) 7 juli 2019

Neuer

Een bom in Duitsland: Manuel Neuer zou overwegen om te vertrekken bij Bayern München. De doelman zou vrezen dat de selectie van Der Rekordmeister niet sterk genoeg is om Europees mee te doen voor de prijzen. “Manuel wil successen boeken”, zei manager Thomas Kroth aan de Süddeutsche Zeitung. “Mijn indruk is dat het gat met de Engelse topploegen al enorm is en dat de selectie van Bayern op het moment niet sterk genoeg is om Manuels doelstellingen serieus te kunnen nemen. Manuel wil opnieuw de Champions League winnen. Zijn contract loopt nog tot 2021 door en hij wil over twee jaar nog niet stoppen. Manuel moet daarom een belangrijke beslissing nemen. Bijtekenen en zijn loopbaan beëindigen bij Bayern is de meest logische optie, maar het is zeker niet de enige optie.”

In Spanje doet intussen het gerucht dat Liverpool zijn zinnen heeft gezet op Junior Firpo. De Reds zouden graag hun linkerflank versterken na het vertrek van Alberto Moreno en zien in de 21-jarige speler van Betis de geknipte man. Alleen wil Betis 50 miljoen voor de belofteninternational en dat vindt de Champions League-winnaar wat veel. Liverpool zou daarom Divock Origi richting Sevilla willen sturen, al zou Betis liever enkel cash zien voor Firpo.

Tot slot: Neymar. Volgens Marca heeft PSG de Braziliaan tot tweemaal toe aangeboden bij Real Madrid. Los Blancos zouden even vaak dat voorstel echter afgewezen hebben. De Koninklijke zou momenteel zelfs helemaal niets zien in een transfer voor de balgoochelaar. Aan de andere kant wil PSG absoluut niet dat Neymar terugkeert naar Barcelona. Ook al is de Franse kampioen serieus geïnteresseerd in Coutinho.