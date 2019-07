Britse ambassadeur maakt brandhout van Trump

Onbekwaam, lomp en zelfs onzeker. Niet dat het woorden zijn die voor de eerste keer worden gebruikt in combinatie met Donald Trump. Maar dat een diplomaat de Amerikaanse president zo omschrijft, is best wel opmerkelijk. Het gaat om een beschrijving van de hand van de Britse ambassadeur in Washington, in mails die zijn uitgelekt. Sir Kim Darroch schets daarin een beeld van Trump en de sfeer in het Witte Huis. Volgens de topdiplomaat zet de president mensen tegen elkaar op, staan zijn medewerkers met getrokken messen tegenover elkaar en gaat het er daarom in het machtscentrum van de VS ook chaotisch aan toe. En Trump zelf is onhandig, onzeker en brengt met zijn economisch beleid de wereldeconomie in gevaar. Wie zijn aandacht wil, smeert eerst best wat stroop aan zijn baard en moet nadien op een simpele manier de boodschap aan de man brengen. Maar ondanks alles moet Trump zeker nog niet worden afgeschreven, stelt Darroch in rapporten die hij sinds 2017 al aan de Britse regering bezorgt.

Trump reageerde nog niet, maar de Britse regering ontkende het bestaan van de nota’s niet. Dat een diplomaat zo eerlijk zijn mening geeft, is ook net de bedoeling, klinkt het. Of het de relaties tussen de VS en Groot-Brittannië deugd doet, is een ander paar mouwen. Sinds de Brexit trachtten de Britten nochtans meer aansluiting te zoeken bij de Amerikanen, en Trump beloofde al een handelsakkoord te zullen afsluiten met het Verenigd Koninkrijk.(fem)