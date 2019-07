Nucleair akkoord: Iran verhoogt de druk

Iran heeft er zondag mee gedreigd zich “binnen zestig dagen” aan nog meer verplichtingen van het internationale nucleair akkoord te onttrekken. Tenzij er voordien “een oplossing” komt voor de impasse die er is sinds de Amerikaanse president Trump vorig jaar besloot om de deal eenzijdig op te zeggen.

“Wij hopen dat we binnen zestig dagen een oplossing kunnen vinden. Zo niet zullen we de derde fase aanvatten”, verklaarde de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Even voordien had Teheran aangekondigd dat het “binnen enkele uren” zou beginnen met het verrijken van uranium boven de grens van 3,67 procent. Eerder had het land al komaf gemaakt met de verplichting om maximaal 300 kilogram verrijkt uranium te stockeren.

Het nucleaire akkoord tussen Iran en de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland staat op de helling na de terugtrekking van de VS. Die kondigden meteen nieuwe economische sancties af. De Europese landen proberen Teheran aan boord te houden, onder meer door een systeem op poten te zetten dat moet helpen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en de handel met internationale partners te vrijwaren. Maar die Europese inspanningen bevredigen Iran niet. Op Amerikaans verzoek komt het internationale atoomenergieagentschap IAEA nu woensdag in spoedzitting bijeen.(krs, blg)