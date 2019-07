Afgestraft omdat hij z’n beloftes niet kon nakomen

31,4 procent voor het radicaal-linkse Syriza van Alexis Tsipras en 39,8 procent voor de rechtse oppositiepartij Nea Dimokratia. Dat was de uitslag nadat de helft van de stemmen was geteld. Op de volledige, officiële percentages was het tot gisteravond laat wachten. Maar al bij die eerste resultaten gaf premier Tsipras zijn nederlaag toe. Een verrassing was dat eigenlijk niet: de partij van 44-jarige premier ging er bij de Europese verkiezingen in mei al fors op achteruit, de nederlaag met 24 procent was toen nóg groter. Daarom voelde Tsipras de druk om vervroegde verkiezingen te organiseren. Normaal zouden de Grieken pas na de zomer naar de stembus trekken.

In volle crisis won Tsipras in januari 2015 de verkiezingen omdat hij beloofde een einde te maken aan de corruptie en de bezuinigingen. Maar nu onthoudt het volk vooral dat hun premier tijdens zijn beleid onder druk moest instappen in een nieuw besparingsprogramma van de Europese schuldeisers, dat de belastingen nog meer stegen, de werkloosheid onder de jeugd hoog bleef – al nam die over het algemeen wel af – en er gesneden werd in de pensioenen. Wat Tsipras ook duur komt te staan: de nieuwe naam van buurland Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De noorderbuur veranderde na een akkoord met Griekenland zijn naam naar Noord-Macedonië, al vindt het Griekse volk dat die naam enkel voor hun gelijknamige regio mag worden gebruikt. Een heikel punt dat zwaarder bleek door te wegen dan het feit dat Griekenland onder Tsipras sinds een jaar geen nieuwe leningen van de EU meer nodig heeft.

Nieuwe beloftes

Overwinnaar is, zoals voorspeld, de 51-jarige Kyriakos Mitsotakis, wiens vader ooit al premier was. Sinds twee jaar is Mitsotakis de leider van de conservatieve partij Nea Dimokratia of Nieuwe Democratie.

De enige vraag die op voorhand gesteld werd, was hoe groot de opkomst zou zijn. De Grieken moesten afgelopen weekend al voor de derde keer in anderhalve maand stemmen, na de Europese verkiezingen in mei en de lokale verkiezingen in juni. Nog een onzekerheid was of Nea Dimokratia wel een absolute meerderheid zou kunnen halen. Met de vijftig extra stoelen die volgens het Griekse kiessysteem naar de winnaar gaan, blijkt dat dus het geval. Mitsotakis had er dan ook zijn best voor gedaan door het volk een belastingverlaging, een groeiende economie en buitenlandse investeerders te beloven. Of hij wél zijn beloftes zal kunnen nakomen, moet nu blijken.