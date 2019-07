Dit zegt het internet

“You are very beautiful”, zegt de man die blijft drentelen in de hotelgang. Tegen mijn vrouw, met honger in zijn ogen en met een Frans accent. “Pardon?”, probeert ze. Maar Anny heeft hem goed gehoord, hij zegt het nog eens. Ze vlucht onze kamer in, in de veronderstelling dat ze daar meer op haar gemak zal zijn. Weg van de dralende man die haar misschien wel voor een meisje van plezier houdt. Ik zou het zelf niet durven te suggereren, maar deze wijk staat wel bekend voor haar tippelmeisjes. En op het internet vertellen vroegere gasten verhalen over opnames van pornofilms in dit hotel. Vandaar. Maar bon, wij zijn hier voor koosjere Parijse romantiek.

Alleen, mijn vrouw is allesbehalve op haar gemak in de kamer. En ik – ik heb de auto geparkeerd – besef waarom wanneer ik binnenkom. En ik besef dat in deze hotelkamer van geen enkel soort romantiek iets in huis zal komen. Al zou mijn hart branden als een kathedraal. We gaan op het bed zitten. Er ligt een vers wit laken op, het is een eiland van reinheid in een vuile bouwval. De vloer is stoffig en plakkerig tegelijk, de tegels van balatum liggen los en eronder leeft vanalles. Er zitten scheuren in de muren, op het plafond zitten kringen van bruin vocht en de gordijnen zijn meer vuile vlek dan witte stof. Langs de tegelmuur van de badkamer sijpelt iets onbestemd lichtbruins, de sifon druipt van het goor en de douche is meer vlek dan iets anders. Niet douchen lijkt hier de properste optie. Ook al omdat onze witte handdoek – eentje – vol bruine vlekken zit. Voorzienig als wij zijn, hebben we er zelf een meegebracht. We hadden beter ook aan slaapzakken gedacht. Van de soort die je kan dichtsnoeren totdat alleen je mond en je neus vrij blijven. Om dan te hopen dat er geen beestjes in zullen kruipen.

Glazige blik

In de lobby – een bouwwerf – had de grijze hotelmanager het nochtans met trots gezegd. “Ik heb jullie een kamer met wc en douche gegeven, ook al hebben jullie daar niet voor betaald.” En toegegeven: we hebben ook maar 49 euro betaald, voor een hotelkamer in Parijs. De Lichtstad! Ook toegegeven: we zitten niet in de betere quartier. Kort bij de Gare de l’Est. We zijn de stad binnengereden – met de auto dus, niet Anuna-proof, maar wel nog drie keer goedkoper dan de trein – vanuit Saint-Denis. We zijn begroet door een stuk of twintig Soedanese migranten, die in hun versleten tentjes in de berm wonen en tussen de stroom van verkeer door om geld vragen, met de glazige blik van verdwaasde wanhoop. We hebben ze niks gegeven, moderne, cashloze mensen als wij zijn. En ik heb gedacht: bedankt om mijn eerste indruk van het schone Parijs te vergallen. En dan: welke smeerlap denkt zoiets? Om het vervolgens naar mijn achterhoofd te laten dobberen.

Verschoning, maar ik moet mijn zinnen zetten op de zoektocht naar bedwantsen in de naden van mijn hotelmatras – die blijft gelukkig vruchteloos – en dan op de Eiffeltoren. Volgens het internet is het bekendste monument van Parijs een toeristenval, omdat je er uren moet aanschuiven en 25,50 euro moet betalen om naar de top te mogen. Wij zien dat anders. “Een glas champagne, vanboven op de Eiffeltoren, dat zou het toppunt van romantiek zijn”, zegt Anny. Dus dat is wat we zullen doen.

Une bouffe de merde

En even denk ik: dat valt best mee, die rij voor de Eiffeltoren. Tien minuten aanschuiven, zakken leegmaken voor de security en klaar. Alleen, dan zijn we de perimeter binnen, en moeten we gaan aanschuiven voor ons ticket. De hekken die de drommen publiek netjes in slangvorm doen aanschuiven, zijn vol, waarna de slang nog een meter of honderd vrij uitwaaiert. Het is een goed recept om mij een halve dag met een lange lip te doen rondlopen. Anny blijft wel enthousiast. “Waarom hebben ze dit eigenlijk gebouwd destijds?” (Wacht, ze zoekt het op. Voor de wereldtentoonstelling van 1889.) “Hoeveel bouten zouden daar eigenlijk inzitten?” (2,5 miljoen stuks, zegt Google.) Mij interesseert alleen: hoeveel minuten nog?

Een bordje aan de kant weet het. Nog een uur aanschuiven. En we staan hier al driekwartier. Maar uiteindelijk brengt de lift ons naar de top. Twee uur en een kwart, voor een kus met mijn geliefde en een selfie op 300 meter boven Parijs. En dat glas champagne, natuurlijk. Amper vijftien euro voor tien centiliter. Er loopt een familie van Antwerpenaren voorbij. “Beetje bó-ring”, zegt de blonde tienerdochter. Ze heeft een punt. Het uitzicht is mooi, zeker, maar na drie minuten heeft een mens dat ook gehad. “En het is hier helemaal niet romantisch”, zegt Anny. “Veel te druk.” En dan mogen we gaan aanschuiven voor de lift naar beneden. Enfin, een halve dag goed besteed was dit.

Maar ik heb vanuit de hoogte wél ons volgende doel gespot. Café Le Dôme, op een straathoek langs het Eiffeltorenpark. Zes op de tien online beoordelaars noemen dit restaurant “vreselijk”. “Exorbitante prijzen voor une bouffe de merde”, zeggen ze. “Vlucht!” En ja, de ober is kort, de kapotte wc-deur is hersteld met ducttape en we zitten op het terras in de diesellucht en als sardienen in een openluchtdoosje. Ik zit dichter bij mijn naaste buur dan bij mijn vrouw tegenover mij. En ja, het is hier schandalig duur. 10,80 euro voor een dagsoep, 6,40 euro voor een pintje. Maar wie op drie stappen van de Eiffeltoren haute cuisine voor geen geld verwacht, is schandalig naïef. Anny heeft een steak, ik steak haché met een spiegelei. Minder dan middelmatig. Maar we eten onze borden leeg. Wij zijn geen selectieve eters, en we worden niet ziek.

Samen ongewassen

Of het moet zijn van de schimmellucht, terug in onze kamer. Maar mijn gemoed is gerust. Het raam staat open, en een laatste sweep van de matras heeft geen vieze beestjes opgeleverd. De piepende deuren, sjassende toiletten, slechte Franse soaps en in de verte optrekkende Renaults zullen me Parijse worst wezen. De discogezangen in de gang, in het Frans en naast de toon, zullen me in slaap wiegen. En we slapen goed, zoals wij doen. Er is om vier uur die Amerikaanse vrouw, die op straat haar paspoort heeft laten stelen en daarvan kond doet voor het hele hotel. En er is geboor en geklop. Maar dat is om halfnegen, en in de echte wereld – waarin wij drie kinderen hebben – bestaat het niet dat wij dan nog in ons bed liggen. Daarbij, elk renovatiewerk dat hier gebeurt, is toe te juichen. We douchen niet, uit lijfbehoud. Ook dat is romantiek: samen ongewassen in Parijs.

Aan ontbijt doen ze niet in ons geensterrenhotel, maar naast de deur wel. Koffie met een croissant en fruitsap en yoghurt, voor zes euro. Croissants zijn er niet meer, het bancontactbakje doet het niet vandaag en we zitten weer in de diesellucht. Maar ach, er is droge baguette en we zitten in de zon, als mindere goden in Frankrijk.

Wet van de jungle

We checken uit. Ik zeg de manager dat de kamer vuil en de douche vies was. Hij weet het. Maar wat willen we, voor deze prijs? Daarbij, ze zijn alles aan het renoveren. Eerst hier beneden, dan boven. We zullen het zien, wanneer we nog eens terugkomen. Ik betwijfel of we dat zullen doen. Niet dat we naar huis willen. We hebben nog een toer te doen door de authentieke artiestenwijk Montmartre, per minder authentiek toeristentreintje. “Toeristenval!”, roept het internet weer. “Alleen goed voor wie te lui is om de heuvel van Montmartre te voet op te gaan.” Ik voel me aangesproken, dus daar staan we nog maar eens te wachten, op nog maar eens een smogkruispunt. Voor de Moulin Rouge, tussen een drom toeristen die er schrikbarend toeristisch uitzien, met rugzakken, opgetrokken sokken en selfiesticks. We zijn met veel te veel om in dat kleine treintje te kunnen, en het komt maar eens elk halfuur.

De roofdiertoerist in mij wordt wakker. Wij zullen op dat treintje geraken, ik ga hier niet nog een halfuur extra wachten. Daar komt het. Ik pak mijn vrouw haar hand en murw ons naar voren. Het ding rijdt gewoon voorbij. Dit werkt meer op mijn gemoed dan de rij voor de Eiffeltoren. Daar weet je wie voor je is en wie na je. Hier is het de wet van de jungle. En ik hou er niet van, maar ik moet en zal wél de eerste zijn. Daar is het! We stellen ons strategisch op, we twijfelen niet, doen een ouder Japans koppel opschuiven, en we zitten. Plaats voor knieën of ellebogen is er niet, maar we zijn wél klaar voor het toeristensummum van Parijs. Compleet met muziek uit de film Moulin Rouge en van Édith Piaf.

Plastic romantiek

We zien het atelier van Toulouse-Lautrec. Een gewoon appartement op de eerste verdieping van een gewoon gebouw, maar toch. We rijden voorbij de Sacré Coeur, en als ik mijn hoofd helemaal schuin houd en het net niet op de schoot van mijn Japanse buurvrouw leg, kan ik bijna de top van de koepel zien. Bovenop de heuvel is het vergeven van portrettekenaars en souvenirwinkels. De uitleg van onze gids is vast boeiend, maar we kunnen hem niet horen in het toeristengejoel. Kijken kunnen we wel, en we vinden het prachtig.

Er is nog één ding dat ik wil doen. Een groot gebaar van plastic romantiek en fake gentlemanschap. In het meest toeristische straatje van Parijs koop ik voor twee euro tien Eiffeltorensleutelhangers, ik ga op een knie en schuif ze om de ringvinger van Anny. Het doet er niet meer toe, het huwelijkscontract is vijf jaar geleden al getekend en bij de notaris in bewaring gegeven. Ze kan er niet meer onderuit. Maar voor uw informatie, en voor mijn gemoedsrust: ze heeft opnieuw ja gezegd.