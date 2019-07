“Weinig biedt troost als je kind overlijdt. Dat iemand eten voor ons klaarmaakte, deed dat wel”

Een schrift vol troostende woorden, koffie en een bloemetje. Dat zit in de rouwmanden die Priscilla (33) en Frederik (37), mama en papa van de stilgeboren Eleonoor, sinds kort aanbieden aan andere ouders die een kindje verloren. Maar het allerbelangrijkste daarin? Een met liefde bereide maaltijd, vijf dagen lang. Omdat het koppel uit ervaring weet dat koken het laatste van je gedachten is als je een begrafenis moet regelen. “Dat mensen dat voor ons deden, betekende dat wij onze energie konden steken in de verwerking.”