Zwart weekend

Helton (20)

Mustafa (20)

Cassandra (18)

Gerrit (22)

Mo (19)

“Waarom toch? Waarom zat Mo nog in die wagen?” De familie van Mo Nitcheu kwam zaterdagmiddag kijken naar de plek waar hun zoon samen met vier vrienden een dodelijk auto-ongeval had gehad. Toen ze zagen hoe groot de ravage was aan het café Den Hoek in Kortessem, drong het pas echt tot hen door. Moeder Alvine viel huilend op de grond, terwijl twee vriendinnen haar probeerden te troosten. Stiefvader William Neba (44) staarde verslagen naar de gevel.

Enkele uren eerder, om 6.10 uur ’s ochtends, was de zilvergrijze Audi A6 met een enorme snelheid op het leegstaande café ingereden. De wagen had met het rechtervoorwiel de rand van een betonnen verkeerseiland geraakt, met een klapband tot gevolg. Daarna was de auto in één rechte lijn vooruit geschoten, tot tegen het café zo’n 200 meter verderop.

Het verkeerseiland waar de Audi A6 tegen aanreed. In de verte café Den Hoek. cel

Toevallig stonden er op dat moment twee agenten voor de apotheek vlak naast het café. Ze onderzochten een inbraak, die de apothekeres even voordien ontdekt had. “De twee agenten zijn onmiddellijk naar de auto gelopen om hulp te bieden”, zegt de apothekeres. Maar ze deden meteen teken dat er geen hulp meer kon baten. Het was stil in de auto. We hoorden niemand.” De vijf inzittenden waren op slag dood.

William Neba Stiefvader “Waarom heeft hij mij niet wakker gemaakt? Ik kon hem toch naar Sint-Truiden brengen”

Het parket Limburg stelde een verkeersdeskundige aan, maar wilde afgelopen weekend niet over een mogelijke oorzaak communiceren. Volgens Het Belang van Limburg werden er een hoeveelheid lachgaspatronen in de auto gevonden. Het is niet bekend of de inzittenden lachgas gebruikten. Lachgas kan ook gebruikt worden om automotoren meer vermogen te geven.

Geboren voetballer

De familie van Mo Nitcheu probeerde ondertussen het verloop van de fatale avond te reconstrueren. Nitcheu was vrijdagavond teruggekeerd van een stage met de eerste ploeg van voetbalclub STVV. “Achteraf was hij dolenthousiast”, weten zijn vrienden.

“Toen hij thuiskwam, zei hij dat hij met zijn vrienden op stap wilde”, vertelt zijn stiefvader William Neba. Samen met enkele vrienden trok Mo naar discotheek Versuz in Hasselt. “Ik heb hem daar nog ontmoet”, zegt zijn neef Arnold Kosi.

Normaal zou Mo naar huis vertrekken met zijn vriendin Larissa, met wie hij één jaar samen was. “Maar hij zei haar dat hij nog even wilde blijven”, zegt Kosi. “Hij kon bij mij blijven slapen in Hasselt, maar plots was hij verdwenen.”

Tom Palmaers

Sleutels in de brievenbus

“Mo is die nacht nog naar Kortessem gekomen om zijn auto thuis af te zetten”, zegt stiefvader William Neba. “Wij sliepen, dus we hebben hem niet gezien. De sleutels heeft hij in de brievenbus achtergelaten. Hij dacht dat zijn moeder de auto nodig zou hebben op zaterdag, en hij was nu eenmaal erg attent. Zijn moeder had hem die avond al gevraagd om het niet te laat te maken. Hij had verteld dat hij in Sint-Truiden wilde slapen. Hij had er zijn eigen kamer, en dan kon hij ’s ochtends meteen gaan trainen bij de club.”

“Wellicht heeft Mo aan zijn vrienden – die naar Maastricht zouden rijden – gevraagd om hem daar af te zetten. Toen wij ’s ochtends opstonden, zagen we zijn auto voor de deur staan. Voor ons leek er niets aan de hand. Pas ’s middags, toen Larissa ons ongerust belde, begrepen we dat er iets niet klopte.”

De overleden voetballer Mo Nitcheu STVV

Geen alcohol

“Mo had met iedereen het beste voor. Hij dronk geen alcohol, hij leefde voor zijn sport”, zegt Neba. “Voor zijn broertjes Denzel (12), Jared (8) en Joachim (6) was hij een grote held. Achteraf denk ik: Waarom kon hij hier niet slapen? Waarom heeft hij mij niet wakker gemaakt? Ik had hem wel naar Sint-Truiden gevoerd. Of ik boos ben? Ach, wat zou dat veranderen?”

Zondagmiddag kon de familie hem groeten in het mortuarium. “Wij moeten nu elke dag langs die plek passeren waar hij gestorven is. Elke dag zullen we aan ons verlies herinnerd worden.”