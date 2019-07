Krieltjes ontmaskerd als stukjes van grote aardappelen

In Nederland is heisa ontstaan over ‘krieltjes’. Voorgeschilde (mini)krieltjes in de supermarkt blijken vaak geen kleine aardappeltjes te zijn maar afgeronde blokjes, gesneden uit grotere exemplaren. Dat leert onderzoek van Foodwatch en het Algemeen Dagblad.

De aardappelverwerkende industrie wijst erop dat de benaming ‘krielaardappel’ niet wettelijk beschermd is en dat het dus niet verboden is grote aardappelen in blokjes te snijden, af te ronden en ze vervolgens krieltjes te noemen. Ook Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Plus geven toe dat hun (mini)krieltjes deels gemaakt worden uit grote aardappelen. Romain Cools, secretaris van de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking Belgapom, zegt dat de benaming ook in ons land niet beschermd is. “Maar ik kan me eerlijk gezegd moeilijk inbeelden dat dit soort van praktijken ook met onze aardappelen gebeurt.” (krs)