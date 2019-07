“Nu weet ik het zeker: de Tour is magie”

Het begon met een praalwagen van cordon bleu met kip. Het ding rijdt voorbij terwijl ik bij de bakker pistolets ga halen. Hoe de Tour de France er zou gaan uitzien, daar was ik min of meer op voorbereid. Maar de reclamekaravaan? Ho maar! Voor zoveel surrealisme had niemand me gewaarschuwd. Word ik nu, na eeuwige desinteresse, tóch nog wielerliefhebber?

De buren en ik schuifelen een beetje ongemakkelijk aan de dranghekken. Het stukje van de ereronde langs het kanaal is niet de populairste plek om te kijken. We staan er wat verloren bij, net te ver van de echte wielergekte. Het is genieten. Van de zon, van de stilte – geen auto’s, geen trams, alleen het geronk van een helikopter – en van proper schoongeveegde straten. Maar wie die 176 coureurs zijn, dat weten we ook maar half-en-half. Er zijn er die denken dat Vlamingen in de baarmoeder naast een baksteen ook een koersmicrobe kregen ingeplant, voor mij geldt het niet. Niet toen ik als kind opgroeide op enkele tientallen meter van de start van de Brabantse Pijl, niet toen ik op die zondagen wakker werd van het Rodania-gejengel in de vroegte, en al zeker niet toen ik die fameuze Brabantse hellingen zélf moest oprijden met een niet-koersfiets.

Maar de Ronde van Frankrijk, dat is toch nog van een andere orde. Daar keek mijn grootmoeder altijd zo graag naar. Voor de landschappen, en ook wel voor de fysieke prestaties van de coureurs. Ik keek soms mee. Alleen al voor haar kan ik die Ronde in eigen stad niet missen. Voor eigen voordeur, zelfs. Ik zie Colombiaanse vlaggen, Britse en Nieuw-Zeelandse. Hoe arrogant zou het zijn als ik dan niet eens even de straat oversteek. Of een paar kilometer verder wandel, naar de arrivée aan het koninklijk paleis. Het is daar dat de échte feestsfeer komt aangewaaid. De laatste rechte lijn zindert. Van de tientallen kinderen in het geel, tot de honderden petjes met ‘Eddy’ erop. De Tour zoals die moet zijn: vreugde, een vleug spanning, een laatste valpartij voor de meet, een Vlaming die al een trui binnen heeft en een onverwachte winnaar. Dit weekend dan ook nog eens overgoten met Merckx-nostalgie.

Mijn grootmoeder had het vast graag gezien, dat Brusselse decor op tv. En eerlijk: ik ook. De naam van de ritwinnaar ben ik alweer kwijt. Maar de Tourstart in Brussel, die blijft memorabel. Van begin tot eind.