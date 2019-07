Pensioenspaarder verdiende dit jaar al 1.326 euro

De pensioenspaarfondsen boekten sinds begin dit jaar een rendement van gemiddeld 11,7 procent. En dat is goed nieuws voor de 1,6 miljoen Belgen die via zo’n gemengd fonds sparen. Die hadden eind 2018 een spaarpot van gemiddeld 11.333 euro, berekende De Tijd op basis van cijfers van de Belgische vereniging van vermogensbeheerders Beama. De gemiddelde pensioenspaarder heeft dit jaar met andere woorden al 1.326 euro verdiend. Pensioenspaarfondsen beleggen zowel in aandelen als in obligaties, en beide klassen gingen in de eerste helft van het jaar fors hoger.(krs)