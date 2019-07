Vlaming (77) vermoord in Spaans dorpje “omdat hij homo was”

Een gepensioneerde Mechelaar (77) die verhuisd was naar Spanje, is afgelopen donderdag dood teruggevonden in zijn garage. Daniël Pax sleet zijn oude dag in het Spaanse Torremendo, een gehucht op een uur van Alicante. Hij leidde er een rustig bestaan en musiceerde in lokale restaurants en bars. “Hij was sociaal en sprak met iedereen”, zegt een stamgast van een café waar Daniël geregeld muziek speelde. “Hij was bekend omdat hij speelde in bars waar veel toeristen gingen dansen.”

De Guardia Civil gaat uit van moord, omdat sporen van geweld aangetroffen werden. Bovendien is zijn wagen, een Mercedes, verdwenen. Maar Pax’ nicht Lilly is ervan overtuigd dat Daniël vermoord werd vanwege zijn geaardheid. “Ik ben bijzonder begaan met de strijd tegen homofobie. Ik ben hem dat verschuldigd.”

Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden, maar kan in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven.(adm)