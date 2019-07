Tsipras geeft verlies Griekse verkiezingen toe: “Moeilijke beslissingen moeten nemen met een hoge politieke kost”

De uittredende Griekse premier Alexis Tsipras heeft zondagavond in een toespraak in het Zappeion met opgeheven hoofd gereageerd op het verlies van zijn extreemlinkse partij Syriza bij de vervroegde parlementsverkiezingen van zondag. “Om Griekenland te brengen naar waar het nu staat, moesten we moeilijke beslissingen nemen met een hoge politieke kost”, zei hij.

“Syriza regeerde tijdens het moeilijkste moment in de moderne geschiedenis van Griekenland”, zei Tsipras. Hij gaf toe dat er fouten werden gemaakt, maar dat zijn partij wel de doelstelling heeft bereikt om Griekenland te verlossen van besparingsmaatregelen.

Volgens de officiële schattingen haalde Syriza 31,6 procent van de stemmen, en won centrumpartij Nea Dimokratia met ruim 39 procent. De partij van Mitsotakis zou aan ongeveer 158 van de 300 parlementszetels komen, en zou alleen een regering kunnen vormen. In het Griekse kiessysteem gaan vijftig extra stoelen naar de winnaar. Syriza zou terugvallen op ongeveer 86 zetels. Tsipras nam de verantwoordelijkheid van het verlies van zijn partij op zich, en beloofde Syriza te zullen hervormen tot een “grote progressieve democratische partij”.

Een verrassing is het verlies eigenlijk niet: de partij van 44-jarige premier ging er bij de Europese verkiezingen in mei al fors op achteruit, de nederlaag met 24 procent was toen nóg groter. Daarom voelde Tsipras de druk om vervroegde verkiezingen te organiseren. Normaal zouden de Grieken pas na de zomer naar de stembus trekken.

In volle crisis won Tsipras in januari 2015 de verkiezingen omdat hij beloofde een einde te maken aan de corruptie en de bezuinigingen. Maar nu onthoudt het volk vooral dat hun premier tijdens zijn beleid onder druk moest instappen in een nieuw besparingsprogramma van de Europese schuldeisers, dat de belastingen nog meer stegen, de werkloosheid onder de jeugd hoog bleef – al nam die over het algemeen wel af – en er gesneden werd in de pensioenen.

Wat Tsipras ook duur komt te staan: de nieuwe naam van buurland Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De noorderbuur veranderde na een akkoord met Griekenland zijn naam naar Noord-Macedonië, al vindt het Griekse volk dat die naam enkel voor hun gelijknamige regio mag worden gebruikt. Een heikel punt dat zwaarder bleek door te wegen dan het feit dat Griekenland onder Tsipras sinds een jaar geen nieuwe leningen van de EU meer nodig heeft.

Nieuwe beloftes

Overwinnaar van de vervroegde verkiezingen is, zoals voorspeld, de 51-jarige Kyriakos Mitsotakis, wiens vader ooit al premier was. Sinds twee jaar is Mitsotakis de leider van de conservatieve partij Nea Dimokratia of Nieuwe Democratie.

Kyriakos Mitsotakis. Foto: AFP

Toekomstig premier Mitsotakis hield zondagavond een overwinningsspeech. Daarin zei hij dat de Grieken een duidelijke boodschap hebben gegeven voor groei, jobcreatie en veiligheid. Hij verklaarde de transparantie en meritocratie terug te zullen brengen naar Griekenland, en de stem van zijn land luider te zullen doen klinken in Europa. Maandag zal hij ingezworen worden als premier, en zal zijn regering aangekondigd worden.

Tsipras heeft Mitsotakis gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. Dat meldt de Griekse krant Kathimerini zondagavond.

Ook Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft Mitsotakis gefeliciteerd met zijn “duidelijke overwinning”, maar voegde eraan toe dat “er nog veel te doen is” om Griekenland er weer helemaal bovenop te helpen.

Mitsotakis had het volk een belastingverlaging, een groeiende economie en buitenlandse investeerders beloofd. Of hij wél zijn beloftes zal kunnen nakomen, moet nu blijken.