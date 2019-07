Vrijwilligers blijven zoeken naar vermiste Brusselaar, Theo Hayez

De politie in Byron Bay heeft de zoektocht naar Theo Hayez gestaakt maar vrijwilligers in het surfdorp blijven moed houden. Ook vandaag zijn er opnieuw zoekacties naar de Belg die ondertussen al 6 weken vermist is.

De Australische politie staakte vorige week zijn zoektocht, ook de Belgische speurders die afzakte naar Byron Bay zijn ondertussen terug in België. Toch blijft de lokale bevolking in Australië zoeken. Ook zondag en maandag werden er opnieuw een zoekacties gepland. Andere zorgen dan weer voor ondersteuning voor de familie.

Bouwvakker Christos Tsesmetzis leidt één van de vele zoekacties. “Ik denkt niet dat ik geslapen heb sinds Theo verdwenen is. We moeten blijven zoeken, we mogen niet opgeven tot de familie van Theo tenminste weet wat er gebeurde”, zegt hij aan een lokale krant. “We moeten blijven zoeken want ook deze stad heeft antwoorden nodig.”

Foto: EPA-EFE

Ook de vader van Theo, Laurent Hayez, geeft niet op. Hij ploegt dagelijks nog door de Australische bossen met vrijwilligers. Ze staan versteld van de hulp die aangeboden wordt door de plaatselijke bevolking. “Het is ongelofelijk, de Australiërs, de mensen in Byron Bay, hun steun zorgt ervoor dat wij hoop hebben. Zonder hun hulp zouden we instorten.”

Een bron liet zich ook ontvallen dat de Belgische speurders weinig konden bijdragen aan de zoektocht. “Ze hebben geen idee wat er gebeurd is, enkel wat ze vernomen hebben van de Australische politie. Ze zijn er niet wijzer op geworden.”

De 18-jarige Theo verdween 31 mei na een avondje uit in een gekende club in de stad. Het duurt een volledige week vooraleer ook het hostel waar Hayez verbleef alarm slaat.

