In 2017 stierven 87.000 vrouwen door familiaal geweld

In een jaar tijd worden wereldwijd gemiddeld 50.000 vrouwen en meisjes gedood door hun partner of een familielid. Dat blijkt uit een studie van de VN die maandag is gepubliceerd. In 2017 ging het om 87.000 dodelijke slachtoffers.

“Vele vrouwen worden gedood door hun huidige of voormalige partner, maar ook door vaders, broers, moeders, zussen en andere familieleden”, klinkt het. Meestal is er al sprake van lange spiraal van geweld. Jaloezie en angst voor een scheiding liggen vaak aan de basis van het geweld. In vergelijking met cijfers uit 2012 gaat het om een lichte stijging, klinkt het.

Wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende continenten, blijkt dat de meeste dodelijke slachtoffers vallen in Azië. Daar werden in 2017 ongeveer 20.000 vrouwen door hun partner of een familielid vermoord. In Afrika ging het om 19.000 gevallen, in Amerika om 8.000, in Europa om 3.000 en in Oceanië om 300.

In totaal werden volgens het rapport in 2017 464.000 mensen vermoord. Zo stierven meer mensen door moord dan bij gewapende conflicten. Daarbij kwamen dat jaar 89.000 mensen om het leven.