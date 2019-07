Anderlecht haalt nieuwe Virgil van Dijk

Enter Sandman. Anderlecht verwelkomt Philippe Sandler (22), een 1.90 meter grote, maar goed voetballende verdediger die voor één seizoen gehuurd wordt van Man City. The Citizens betaalden in 2018 nog 3 miljoen voor de ­Nederlander die vergeleken wordt met Virgil van Dijk. In Manchester speelde hij amper, maar Kompany heeft een boontje voor hem.

Op 19 mei tweette Philippe Sandler nog een foto van hemzelf en de afscheidnemende Vincent Kompany bij Manchester City. “Ik kon me geen betere mentor voorstellen”, schreef hij toen. Twee maanden later is Sandler na Michel Vlap en Samir Nasri de derde transfer van Kompany bij Anderlecht.

Zijn verhaal leest als een jongensboek. Als zoon van een Zuid-Afrikaanse vader en Amerikaanse moeder groeide hij op in Amsterdam waar zijn vader bij het ­financiële topbedrijf Deloitte werkte. ­Philippe zelf voetbalde bij de jeugd van Ajax, maar daar brak hij niet door. Daarom tekende hij in 2016 voor subtopper PEC Zwolle. “Een fysiek stevige verdediger, sterk in de duels en een goeie trap in zijn voet”, zo omschreef PEC-coach Ron Jans hem.

Lof van Guardiola

Ron Jans werd als coach bij Zwolle opgevolgd door John van ’t Schip die nog voor Melbourne City, een zusterclub van Manchester City, had gewerkt. Van ’t Schip zag het wel in hem en stuurde beelden op naar The Citizens. Zo kwam het dat Sandler na amper 18 matchen in de Ere­divisie voor 3 miljoen naar Manchester verhuisde. Ze zagen in hem gelijkenissen met Liverpool-sterkhouder Virgil van Dijk.

Bij City liep het wel wat moeizamer dan verwacht. Sandler liep snel nadat hij zijn handtekening had gezet een knieblessure op. Hij moest onder het mes waardoor hij enkele maanden niet kon spelen en ook niet kon worden uitgeleend.

Uiteindelijk betwistte de verdediger vorig seizoen maar twee matchen met de A-kern van Manchester City. In de FA Cup deed hij 23 minuten mee tegen Rotherham United (7-0) en in de League Cup stond Sandler 90 minuten op het veld tegen Burton Albion (0-1). Telkens was trainer Pep Guardiola wel vol lof. “Philippe was awesome”, zei Guardiola na het duel met Burton. “Defensief zeer slim en zo rustig aan de bal. We wisten dat hij die kwaliteiten had.”

Om spelers die City kan uitlenen in de etalage te zetten, bejubelt Guardiola wel vaker jonge spelers, maar dit keer leek hij het toch te menen.

Verdedigende middenvelder

Sandler kwam als sfeermaker ook goed overeen met De Bruyne en Kompany en Vince The Prince neemt hem nu dus mee. Voor Anderlecht is het na Kara, Lawrence, Milic, Sanneh, Bornauw en Kompany zelf wel al de zevende centrale verdediger. Oké, velen moeten nog weg, maar wat gaat RSCA met Bornauw doen als het duo Kompany-Sandler zal spelen? Wel Philippe Sandler kan ook uit de voeten als verdedigende middenvelder. Omdat Kompany met veel offensieve spelers – twee spelverdelers – wil voetballen zocht hij voor die positie nog een fysiek sterke kerel met voetballend vermogen. Sandler geeft hem opties.