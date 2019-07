CLUBNIEUWS. Kara en Trebel naar B-kern, Malinovskyi mag niet mee op stage

Er beweegt opnieuw héél wat in de Jupiler Pro League. Club Brugge staat op het punt om zijn duurste transfer uit de clubgeschiedenis te doen, terwijl Anderlecht opnieuw aan de mouw trekt van een speler van Manchester City. Bij paars-wit werden Kara en Trebel naar de B-kern gestuurd, bij KRC Genk is er geen plaats meer voor Malinovskyi.

ANDERLECHT. Kara en Trebel naar B-kern

Bij Anderlecht keren vandaag een aantal internationals terug. Onder meer Lawrence, Chipciu en Sanneh melden zich. Speler-manager Vincent Kompany kan uiteraard niet trainen met een groep van 35 man en dus wordt de A-kern al ingekrompen tot 25 spelers. Bij de afvallers zijn wel twee opvallende namen: Kara Mbodj en Adrien Trebel. Zij zullen moeten trainen met een B-ploeg – wellicht onder leiding van Jonas De Roeck – en krijgen zo de duidelijke boodschap dat ze moeten vertrekken.

Kara kijkt al langer uit naar een exotische ploeg, maar met zijn jaarsalaris van 3 miljoen bruto stond Trebel niet te springen om te vertrekken. Nu wordt hij aangespoord om daar werk van te maken. Anderlecht kan ook wat extra inkomsten gebruiken, want er is nog een spits nodig. Alleen moeten er na de komst van het kwartet Kompany-Vlap-Nasri-Sandler wat extra fondsen worden geworven. Zakaria Bakkali liep overigens weer een knieblessure op, maar de ernst is nog niet duidelijk.

KRC GENK. Malinovskyi mag niet mee op stage

Landskampioen Racing Genk vertrekt vandaag op stage naar Horst. Eén opvallende afwezige in Nederlands-Limburg: Ruslan Malinovskyi. De Oekraïner heeft last van transferitis. “Ruslan heeft aangegeven dat hij wil vertrekken”, aldus trainer Mazzu. “Ik heb hem er in een gesprek attent op gemaakt dat we van hem desondanks een minimum aan respect mogen verlangen richting club en medespelers. Maar zijn mentale toestand is niet optimaal. Daarom heb ik besloten om hem niet mee te nemen. Ik hoop nog altijd dat hij niet zal vertrekken. Maar op dit ogenblik is het niet zinvol hem in de groep te houden. Ik wil een positieve kleedkamer.”

Sander Berge, die met de gratie van Genk aan de juiste prijs mag verhuizen naar een andere club, is er wel bij in Nederland. “Tot nader order heeft hij geen concrete aanbiedingen”, aldus nog Mazzu. “Hij stelt zich professioneel op.”

KRC GENK. Hrosovsky legt medische testen af

De transfer van de 27-jarige Patrik Hrosovsky naar Genk zit in de laatste rechte lijn. De middenvelder streek zaterdag met zijn vrouw in Brussel neer en maakte gisteren de trip naar Genk. Vandaag werkt hij zijn medische en fysieke testen af. Daarna wordt de langdurige overeenkomst ondertekend. Wel zal de ervaren Slovaak nog niet onmiddellijk instromen. Zijn huidige club Viktoria Plzen wil hem nog opstellen in de tweede voorronde van de Champions League.

STANDARD. Preud’homme vindt nieuwe doelman Milinkovic-Savic nog “te zwaar”

Met een 2-2-gelijkspel tegen het Oekraïense Oleksandria heeft Standard zijn trainingskamp afgesloten. Wie geen punten scoorde: Vanja Milinkovic-Savic, de broer van ex-Genk-speler Sergej Milinkovic-Savic. De doelman, die gehuurd wordt van Torino, ging in de twee oefenduels in de fout. “Hij mist ritme”, aldus Preud’homme. “Hij is zwaar, in zijn reflexen en bewegingen. Ik zie nog niet de speler die ik geanalyseerd heb.”

EUPEN. Lokeren-doelman De Wolf in beeld

Hendrik Van Crombrugge is nog niet weg, maar Eupen maakt wel al volop werk van zijn opvolging. Belgisch beloftedoelman Ortwin De Wolf (22) is de topkandidaat om de Rode Duivel op te volgen aan de Kehrweg. De jonge doelman van Lokeren ziet een avontuur in de Oostkantons helemaal zitten, maar tussen de clubs is het water voorlopig nog wel erg diep. Het bod van Eupen bedraagt slechts 750.000 euro, terwijl de Franse club Montpellier al het dubbele heeft geboden. Zelf verkiest De Wolf een transfer naar Eupen omdat zijn speelkansen daar het grootst zijn.

AA GENT. ‘Ontdekking’ speelt al vier jaar bij AA Gent

Het is een opmerkelijk verhaal: in juni 2015 haalde AA Gent de net achttienjarige Georgische flankaanvaller Giorgi Beridze (foto). De voorbije vier jaar speelde hij niet één officiële wedstrijd voor de A-ploeg van de Buffalo’s, maar ze hielden hem wel steeds onder contract. Nu, vier jaar later, zal hij eindelijk zijn kans krijgen, zo wordt ons bevestigd door de club. AA Gent wil de Georgiër, die in 2017 een contractverlenging kreeg en nog een jaar vastligt, graag houden.