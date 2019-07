Adele organiseert vrijgezellenfeest voor Jennifer Lawrence met heel wat sterren op de gastenlijst

Het ziet er naar uit dat superster Adele een vrijgezellenfeestje organiseert voor haar beste vriendin, Jennifer Lawrence. Dat zegt een anonieme bron aan The Sun.

Lawrence en Maroney Foto: Photo News

Lawrence raakte in februari verloofd met galeriehouder, Cooke Maroney. De ster organiseerde al eens een vrijgezellenfeestje maar toen kwam er niemand opdagen. “Ik had eerste gedacht dat ik geen vrijgezellenfeest wilde. Maar heel last-minute besloot ik er toch één te geven. Helaas, niemand was beschikbaar omdat het zo last-minute was. Ik ben beginnen huilen, een beetje zielig eigenlijk”, zegt Lawrence in een podcast. Zelf noemt ze het haar bridezilla-meltdown.

Maar Lawrence mag het straks nog eens over doen. Adele plant namelijk een heus vrijgezellenfeest met een waslijst aan bekende sterren. Onder andere de Kardashians hebben toegezegd op het feest. Adele heeft wel één strikte regel ingevoerd: “geen social media, zo kunnen alle aanwezige sterren eens goed los gaan.”

