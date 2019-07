Dodelijk ongeval met vrachtwagen, verkeer op E313 muurvast richting Antwerpen

Op de E313 zijn twee ongevallen gebeurd. Van Luik naar Antwerpen is een personenwagen in een vrachtwagen gereden, de bestuurder overleefde de klap niet. De weg is er volledig versperd ter hoogte van Ranst.

Rond 8.30 uur is ter hoogte van Ranst een zwaar ongeval gebeurd. Een personenwagen reed er in op een vrachtwagen. De twee rijstroken en de vluchtstrook zijn momenteel ingenomen door de hulpdiensten. Over een lengte van 3,5 kilometer staat het verkeer muurvast. Het andere verkeer wordt aan geraden om er af te gaan in Geel West en zich via Geel naar N19g zich naar de E34 te begeven. Ook in Massenhoven gaat het verkeer van de snelweg maar dat is minder aangewezen want daar wordt gewerkt.

Even verderop, aan de snelwegparking in Ranst, gebeurde nog een tweede ongeval. Daarbij geraakten vier wagens betrokken en die staan op de linkerrijstrook. Daar is de hinder beperkt omdat er weinig verkeer doorkomt momenteel.

Het verkeer van Geel naar Antwerpen wordt aangeraden te rijden via de E34. Verkeer op lange afstand van Hasselt naar Antwerpen of Gent rijdt best om via de E19.