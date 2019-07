Jongen (10) levensgevaarlijk gewond na blikseminslag in zee

In de Franse badstad Antibes, in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, is een jongen van tien levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij tijdens het zwemmen getroffen werd door de bliksem. Dat schrijft de regionale krant Nice Matin.

De jongen was zondagochtend aan het zwemmen voor de kust van het nabijgelegen Vallauris toen plots een korte maar hevige storm kwam opzetten. De bliksem sloeg in en daarbij werd de tienjarige jongen getroffen. Brandweermannen haalden het kind uit het water en dienden de eerste zorgen toe op het strand.

Het kind, dat in levensgevaar verkeerde, werd in allerijl overbracht naar het ziekenhuis van Lenval in Nice. De ouders, die op het keienstrand zaten, zijn in shock en worden bijgestaan door de plaatselijke hulpdiensten. Hoe de gezondheidstoestand van de jongen evolueert, is voorlopig nog niet duidelijk.