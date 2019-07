Rotterdammers bouwen in Kazachstan ‘Tower of the Sun’

Tower of the Sun oogt indrukwekkend Foto: Omega render

Het is een indrukwekkend gebouw dat het Rotterdamse bureau ‘Fundamental Architects’ wil neerzetten over de rivier Ishim in hoofdstad Astana. Het gebouw moet een eerbetoon zijn aan de Kazachse vlag, waar in het midden de zon wordt afgebeeld.

Met 75.000 vierkante meter en een hoogte van 121 meter zal het nieuwe gebouw over de rivier sowieso een eye-catcher worden. Maar dankzij de grote uitsparing in het midden, wordt het ontwerp nu al overal opgepikt. Het ronde gat moet de zon voorstellen en dan is de gelijkenis met de Kazachse vlag snel gemaakt.

Foto: Omega render

Het gebouw zou multifunctioneel worden. De begane grond is de verbinding tussen twee parken voor fietsers en voetgangers. Daarboven komt een winkelcentrum, woningen, kantoren en een hotel. Op het dak zou een terras moeten komen dat opengesteld wordt voor publiek.

Of het gebouw ook effectief zal gebouwd worden, is nog onduidelijk.