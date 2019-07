Koen Geens: “Hilde Crevits enige evidente kandidate voor het voorzitterschap CD&V”

Hilde Crevits is “een evidente kandidate” voor het partijvoorzitterschap bij CD&V. Dat zei federaal vicepremier Koen Geens maandag in De Ochtend op Radio 1. De Vlaamse minister van Onderwijs “zou een zegen voor de partij zijn”, vindt Geens.

Huidig CD&V-voorzitter en intussen ook minister van Werk en Economie Wouter Beke liet de dag na de verkiezingen al weten dat de kans klein is dat hij zich kandidaat zou stellen om zichzelf op te volgen. De christendemocraten zetten een slecht resultaat neer in mei, en zullen dit najaar wellicht op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter.

Volgens uittredend minister van Justitie en vicepremier in de federale regering Koen Geens is er alvast “één evidente kandidate” voor dat voorzitterschap: Hilde Crevits. De uittredende Vlaamse minister van Onderwijs hield enigszins stand in West-Vlaanderen en was eerder door de partij al naar voren geschoven als kandidaat minister-president. Crevits “heeft een schitterend resultaat neergezet”, zei Geens maandag in De Ochtend. “Crevits zou in elk geval voor onze partij een zegen zijn.”

Op dit moment zijn er nog geen officiële kandidaten voor het partijvoorzitterschap. “Pas in september wordt de procedure uitgeschreven”, zei Geens daarover. Of hij zelf kandidaat zou zijn, liet hij in het midden. “Het is op dit ogenblik hoogst ongepast om daar iets over te zeggen.”

De partij is momenteel nog bezig met de analyse van de verkiezingsresultaten, aldus Geens. “Ik denk dat elke traditionele partij op dit ogenblik haar wonden likt. Onze partij was de eerste en enige met een grondig evaluatieproces: twaalf mensen moeten een rapport voorbereiden tegen de fractiedagen in september. Ik heb er alle vertrouwen in dat daar tips in zullen staan om de partij op betere sporen te kunnen zetten”, klonk het.

De minister heeft alvast niet het gevoel dat er iets grondig foutgelopen is in de campagne. “Ik heb al verschillende keren gezegd dat ook indien de partij perfect geweest zou zijn, er weinig tactieken hadden kunnen leiden tot het halen van meer dan twee procent extra. Dan waren we nog maar aan 17 procent geraakt, en ook dat hadden we ontgoochelend gevonden.” De minister verwijst naar de resultaten in de rest van Europa, waar de “populistische strekking” het op veel plaatsen goed doet.

Geens sluit echter niet uit dat de partij “anders had moeten communiceren over migratie”. “Je moet een strikte en gecontroleerde migratiepolitiek voeren, maar je moet die mensen niet méér in de schoenen schuiven dan noodzakelijk. Dat de sociale zekerheid in gevaar zou komen door migranten, is een fabeltje”, aldus Geens. “Voor bepaalde jobs hebben we migratie nodig: we vinden bijvoorbeeld steeds minder penitentiaire beambten, verplegers of leraars, we moeten rekening houden met het feit dat we nieuwe werkkrachten nodig hebben.”