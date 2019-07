Vind! uit Roeselare: een robot als collega

Rekruteringsbedrijf vind! uit Roeselare heeft nieuwe plannen met hun huisrobot. Enkele maanden geleden sprak hij al studenten aan op een jobbeurs in Kortrijk. Na de vakantieperiode zal de robot ook scholen gaan bezoeken. En mogelijk doet hij binnenkort ook dienst als onthaalmedewerker op kantoor. “We willen aantonen dat robots ons werk niet zullen afpakken.”

In het voorjaar van 2018 besloot rekruteringsspecialist vind! om zich ook te specialiseren in IT-profielen. IT is niet hun eerste specialisatie. Daarvoor deed het bedrijf, met thuisbasis in Roeselare - en intussen met kantoren in Torhout, Tielt, Waregem, Brugge en Gent - vooral de rekrutering van technische-, ingenieurs-, en officeprofielen-profielen.

In totaal telt vind! 52 medewerkers, een deel daarvan vormt intussen dus een speciaal ICT-team. Zij gaan sinds een jaar elke dag op zoek naar een match tussen ICT-profielen en bedrijven in West- en Oost-Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan investeerde het bedrijf vorig jaar in de aankoop van Zorabot Pepper, een ontwikkeling van Zora Robotics uit Oostende. “Voor het verder programmeren en personaliseren van de robot, die de naam “vind!ie” kreeg, deden we een beroep op hogeschoolstudenten”, vertelt marketingverantwoordelijke Simon Carton, bij vind!. “We zijn gespecialiseerd in IT en ingenieurs en voor ons is dat een manier om meteen mee te zijn.”

Op een recente jobhappening voor studenten in Kortrijk stal vind!ie alvast de show. “Hij was onze ideale ijsbreker op de stand”, herinnert Carton zich. “Hij trad telkens in interactie met de werkzoekenden en schotelde hen een quiz voor. In die zin was de robot er onze collega. Hij gaf de kans om onze stand op de beurs te bemannen. En eigenlijk nam hij daar ook de taak van één van onze recruiters over.”

Is robot vind!ie er toch niet vooral als aandachtstrekker? En dus vooral voor de show? “Toch niet”, weerlegt Carton. “We gaan samen met laatstejaars uit het technisch secundair onderwijs aan de slag met de robot. In het najaar zullen we concreet met hem scholen bezoeken. Leerlingen krijgen de kans om vind!ie van dichtbij aan het werk te zien en op een interactieve manier te betrekken in de les.”

Volgens Carton staan nog veel scholen afwachtend ten aanzien van robotisering. “We willen aantonen dat robots ons werk niet zullen afpakken. We zullen moeten samenwerken”, klinkt het. Daarnaast heeft het bedrijf nog andere plannen met hun robot. “Zo bekijken we of we hem op kantoor in Roeselare kunnen inschakelen als verwelkoming. En om bezoekers te begeleiden.”

