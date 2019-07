Ternat belast truckers voor tanken op gewestweg N285

De gemeente Ternat gaat vrachtwagenbestuurders die de E40 verlaten om goedkoper te tanken op de gewestweg N285, extra belasten. Het nieuwe initiatief wordt na zes maanden geëvalueerd. Dat bevestigt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) vrijdag.

Heel wat truckers verlaten de E40 aan de afrit Ternat om op de aansluitende Assesteenweg in de Vlaams-Brabantse gemeente goedkoper te kunnen tanken. Op die Assesteenweg, een deel van de gewestweg N285 tussen Asse en Hoves in Henegouwen, liggen veel tankstations en zijn de prijzen aan de pomp zeer concurrentieel. Maar de vrachtwagenbestuurders zorgen voor extra fileleed op de zo al verzadigde steenweg.

“Het gemeentebestuur heeft een nieuw initiatief genomen om de truckers extra te belasten. Eind juni heeft de gemeenteraad dat goedgekeurd”, zegt burgemeester Vanderhasselt. De zogenaamde gemeentebelasting op motorbrandstofdistributieapparaten treedt deze maand in werking. “Daarmee hebben we de eerste stap gedaan. Zonder geraak je nooit in Rome. Na zes maanden zullen we de maatregel evalueren.”

Tot het einde van het jaar moeten truckers een extra belasting betalen op brandstof die verkocht wordt aan de vele pompen langs de Assesteenweg in Ternat. Zo wordt tanken er even duur als op parkings naast de autoweg E40, zoals in het naburige Groot-Bijgaarden (Dilbeek). De gemeente hoopt het fileprobleem daarmee te kunnen indijken.