West Ham-aanvaller Marko Arnautovic heeft zijn transfer beet, Oostenrijker gaat naar China

West Ham United heeft maandag het hoofdpijndossier Marko Arnautovic definitief afgesloten. De 30-jarige spits hield lange tijd de gemoederen bezig door zijn toekomstplannen in het ongewisse te laten. Daar is met de permanente transfer naar Shanghai SIPG een eind aan gekomen.

Met de overgang naar China is, volgens goed ingevoerde bronnen, zo’n 25 miljoen euro gemoeid. De Oostenrijker had in januari, nadat een eerder transferverzoek in het water viel, nog een verbeterd contract getekend bij de Hammers. Met het tweede transferverzoek op zes maanden tijd is de maat voor West Ham-trainer Manuel Pellegrini vol.

Arnautovic kwam in twee seizoenen bij West Ham United tot 65 wedstrijden waarin hij 22 keer wist te scoren. Voorheen speelde de trefzekere spits bij FC Twente, Inter Milan, Werder Bremen en Stoke City. Bij Shanghai SIPG sluit Arnautovic aan bij de regerend landskampioen. Na zestien wedstrijden spelen staat zijn team twee punten achter op koploper Beijing Guoan.