Congolese krijgsheer Ntaganda schuldig aan misdaden tegen menselijkheid en oorlogsmisdaden

De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda, bijgenaamd Terminator, is door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig verklaard aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De rechters spraken zich maandag kort voor de middag uit in de zaak.

Hij werd onder meer schuldig bevonden aan verkrachting, seksuele slavernij, moord en het rekruteren en inzetten van kindsoldaten in 2002 en 2003 in de Congolese provincie Ituri. Ntaganda bleef tijdens het hele proces zijn onschuld volhouden.

Ntaganda wordt hiermee de vierde persoon die veroordeeld is door het Strafhof sinds de oprichting van het hof in 2002.

In 2006 werd het eerste aanhoudingsbevel tegen Ntaganda uitgevaardigd. Pas zeven jaar later ging hij zichzelf aanbieden bij de Amerikaanse ambassade in Kigali.