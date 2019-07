Zak met explosieven gevonden in huis in Anderlecht tijdens Tour de France

Anderlecht - Speurders hebben zaterdag in Anderlecht bij een huiszoeking een zak vol explosieven gevonden, dat meldt het parket van Brussel. De explosieven zouden niet bedoeld geweest zijn om een aanslag te plegen.

Toen er zowat 500.000 mensen in de hoofdstad van de Tour genoten, vond de politie in Anderlecht in de Sergeant De Bruynestraat een heel wapenarsenaal. Het verlaten huis in kwestie wordt momenteel grondig verbouwd. Tijdens de werkzaamheden botste een arbeider op een plastieken zak met explosieven, die lag verborgen in een verborgen opslagruimte in de trap. De arbeider bracht de politie op de hoogte.

Volgens onze informatie zou het gaan om zelfgemaakte spijkerbommen, een tiental ontstekers, plastiek buizen met verdacht poeder in, mogelijk springstof en enkele dozen die een verdacht product lekten. Er zouden ook messen en Amerikaanse boksbeugels gevonden zijn. Het parket is een onderzoek gestart en DOVO is ter plaatse geweest om alles te onderzoeken.

Het ging om materiaal dat er waarschijnlijk al een hele tijd lag. Mogelijk gaat het om een oudere opslagdienst. Onderzoekers sporen nu naar vorige bewoners.

“Op dit moment is er geen bewijs dat deze explosieven bedoeld waren om een toekomstige aanslag te plegen. De mogelijkheid dat het gaat om de ontdekking van een oude opslagplaats voor explosieven wordt ook overwogen. In dit stadium van het onderzoek zijn er geen verdachten geïdentificeerd en in het belang van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven”, zegt het Brusselse Parket.