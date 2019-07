Dertig maanden cel voor dief die politie ramt op E17

Kortrijk - Een 19-jarige man is door de strafrechter in Kortrijk veroordeeld tot dertig maanden effectieve celstraf voor een diefstal met braak. Tijdens een wilde achtervolging ramde hij liefst vijf politievoertuigen. “Hij is niet het scherpste mes in de lade”, zei zijn advocaat tijdens het proces.

De feiten dateren van december vorig jaar. Nadat hij had ingebroken in een woning en op heterdaad betrapt werd, sloeg de jonge man samen met een minderjarige op de vlucht in een groene Volkswagen Polo. De politie van zone Vlas probeerde de wagen met twee inzittenden tot stilstand te brengen, maar de inbrekers slaagden erin om de snelweg op de rijden. Op de E17 in de richting van Frankrijk zette een anonieme wagen van de federale politie de achtervolging in. De politie ging voor de inbrekers rijden en verminderde snelheid, maar de Polo ramde de wagen. Dit deed hij nog een tweede keer, waarna hij in de vangrails belandde. Niet minder dan vijf voertuigen raakten beschadigd tijdens de dolle vlucht.

Volgens de advocaat is de man geen al te groot licht. Hij zou zijn weggevlucht omdat hij geen rijbewijs heeft en niet naar de gevangenis wou. De Kortrijkse strafrechter was streng voor de beklaagde. “Hij mag van geluk spreken dat er geen doden vielen, anders had hij zich voor het hof van assisen mogen verantwoorden”, zei hij tijdens het proces.

Het Openbaar Ministerie had een strenge straf van twee jaar effectief gevorderd, maar daar ging de rechter op in. Hij veroordeelde de beklaagde tot dertig maanden cel. Zijn mededader is minderjarig en werd naar de jeugdrechtbank verwezen.