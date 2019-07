Mogelijk ook captatieverbod op komst in West-Vlaanderen

Na Antwerpen zou er mogelijk ook een algemeen captatieverbod komen in West-Vlaanderen. In de Zuidijzerpolder is er vanaf morgen al een verbod voor landbouwers om water op te pompen. Dat schrijft Focus WTV. De gouverneur zit woensdag samen over een eventueel captatieverbod in de hele provincie.

Door de aanhoudende droogte en het kritieke peil in enkele waterlopen besliste het bestuur van de Zuidijzerpolder bij Lo-Reninge, ten zuiden van de IJzer om een captatieverbod op te leggen vanaf dinsdag 9 juli. Alle captatievergunningen voor beregening van gewassen vanuit de onbevaarbare waterlopen zijn dus voor onbepaalde duur geschorst. Captatie vanuit de bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, blijft voorlopig wel nog toegestaan.

In Antwerpen werd vorige week al een captatieverbod uitgevaardigd en ook in Limburg zijn er enkele zones met een verbod. Woensdag is er een droogte-overleg met de gouverneur. Dan wordt beslist of er een captatieverbod volgt voor de hele provincie.