Zoo München organiseert rondleidingen rond homoseksualiteit in dierenrijk

Naar aanleiding van het jaarlijkse LGBTQ-festival in de stad organiseert de zoo van de Duitse stad München speciale rondleidingen over het thema “homoseksualiteit in het dierenrijk”.

De rondleidingen in Hellabrunn Zoo gaan komend weekend van start. “‘Natuurlijk voorkomende’ seksuele combinaties tussen individuen van hetzelfde geslacht komen in verscheidene diersoorten voor en vormen een bewijs dat deze praktijken sterk verankerd zijn in de natuur”, legt directeur Rasem Baban uit.

Zoölogen hebben seksueel gedrag tussen individuen van hetzelfde geslacht gedocumenteerd bij ongeveer 500 soorten. Deelnemers aan de rondleiding zullen minstens één homoseksueel paar kunnen aanschouwen. De voorbije jaren is opgemerkt hoe twee pinguïns eieren stalen van heteroseksuele paren. Bij andere soorten, zoals de leeuwen en olifanten, zullen de gidsen enkel voorbeelden van gedocumenteerd homoseksueel gedrag kunnen toelichten.

