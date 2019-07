Bijna 900 Belgische scouts en gidsen vertrekken volgende week naar Wereldjamboree in VS

De Belgische scouts en gidsen maken zich klaar voor de vierjaarlijkse Wereldjamboree, die dit jaar plaatsvindt van 22 juli tot en met 2 augustus in de Verenigde Staten. Volgende week dinsdag vertrekt vanuit ons land de 880 leden tellende delegatie.

Op 15 juli vertrekken de Belgische deelnemers in alle vroegte richting de VS. Dat doen ze op in totaal dertien vluchten vanaf de luchthavens van Zaventem, Schiphol en Parijs.

De Belgische jongeren zijn opgedeeld in 20 groepen van 36 deelnemers van 14 tot 17 jaar en 4 leiders. Eind april konden de verschillende groepen zich al voorbereiden op een vijfdaags “minikamp” in Oud-Heverlee, nadat ze eerder al tijdens twee weekends kennis met elkaar hadden gemaakt. Daarnaast reizen er ook nog 80 meerderjarige scouts en gidsen mee die door de Amerikaanse organisatie kunnen worden ingezet voor allerlei ondersteunende taken.

In totaal reizen dus 880 Belgen af naar de VS. De Wereldjamboree wordt er vanaf 22 juli tot en met 2 augustus gehouden in een reservaat in de staat West Virginia, in het oosten van het land. Dat is een grote bijeenkomst van scouts van 14 tot en met 17 jaar uit landen over de wereld, die sinds 1920 om de vier jaar wordt georganiseerd.

Voor ze naar de Wereldjamboree trekt, maakt de Belgische delegatie in groepen van vier nog een korte reis, van 15 juli tot en met 21 juli. In die week staan bezienswaardigheden en activiteiten in New York, Washington DC en West Virginia op de agenda. Op 3 augustus zet de delegatie opnieuw voet op Belgische bodem.