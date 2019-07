Erdogan: “Russische raketafweersysteem wordt ingeladen voor Turkije”

Het Russische raketafweersysteem S-400 dat voor Turkije bestemd is, wordt momenteel in Rusland ingeladen en de voorbereidingen voor de levering worden getroffen. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Hij wou niet zeggen wanneer het wapensysteem in Turkije zal aankomen. Tussen de VS en Turkije, beide lid van de NAVO, heerst een conflict vanwege de levering van het Russische wapensysteem aan Turkije.

De Amerikaanse regering is gekant tegen de aankoop en ontplooiing van het Russische systeem in NAVO-gebied. Washington dreigt met sancties tegen Turkije. De VS vrezen dat Moskou via het systeem in Turkije aan gegevens over de capaciteiten van het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 kan geraken. Turkije is immers een partner in de constructie van het gevechtsvliegtuig en bestelde er honderd van. Volgens de VS kan de deal de Turkse rol in het programma rond de F-35 in gevaar brengen.

Turkije probeert de NAVO-landen te sussen. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu had donderdag gezegd dat het systeem enkel in nood zal worden ingezet. Ook zou de S-400 enkel werken met een onafhankelijke radar en niet worden aangesloten op andere systemen.

De Turkse zender Habertürk had vrijdag gemeld dat het wapensysteem deze week zal aankomen in Ankara. Russische ingenieurs zouden maandag afreizen voor de opbouw van het systeem.

Erdogan zei zondag dat de generale staf van het leger zal beslissen waar het systeem uiteindelijk wordt geïnstalleerd.