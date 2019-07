“Posters en flessenwater beschikbaar”: te veel lood in verouderde waterleidingen van Brusselse politiekazernes

Brussel - De federale politie heeft bij de Regie der Gebouwen een aanvraag ingediend voor de vervanging van de verouderde waterleidingen in enkele kazernes in Brussel. Volgens een analyse van de Brusselse watermaatschappij Vivaqua bevat het water in drie federale politiekazernes in Brussel namelijk te veel lood.

Vivaqua nam tussen 6 en 12 juni watermonsters van verschillende federale politiegebouwen in Brussel. Die analyse bracht 43 waterpunten aan het licht waar de hoeveelheid zware metalen te hoog is, bij vier waterpunten werd de norm overschreden. Het gaat om de Geruzetkazerne, de Witte de Haelenkazerne en kwartier de Kroon in Brussel.

“We hebben verschillende maatregelen genomen. Op probleempunten zijn posters geplaatst om het personeel te waarschuwen en er is flessenwater beschikbaar. Het overmatige metaalgehalte van het water in deze gebieden is te wijten aan de veroudering van sommige waterleidingen. We hebben ons daarom tot de Regie der Gebouwen gewend om ze te vervangen”, legt Jonathan Pfund, woordvoerder van de federale politie, uit.

“Ook de medewerkers die dat wensten, werden onderzocht door de bedrijfsarts. Alles was normaal voor degenen die tot nu toe zijn onderzocht. Deze bevindingen krijgen momenteel bijzondere aandacht van de federale politie en er vinden besprekingen plaats met de vakbonden om aan de verwachtingen van het personeel te voldoen”, voegde hij eraan toe.

Regie der Gebouwen: “Momentopname”

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, reageert: “Over het algemeen is het water van goede kwaliteit. Het gaat hier dan ook om een momentopname en de waarden hangen sterk af van het gebruik. Maar wij zijn dit momenteel verder aan het onderzoeken. Binnen enkele weken volgt er al zeker een tweede analyse door Vivaqua”, zegt Tine Deckers, woordvoerster van de Regie der Gebouwen.

Deckers bevestigt de aanvraag van de federale politie te hebben ontvangen. “Wij gaan nauw met hen samenwerken om te bekijken welke stappen we nu kunnen ondernemen.”