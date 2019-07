Echtgenote van Melikan Kucam blijft aangehouden als medeplichtige in zaak rond humanitaire visa

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van de echtgenote van Melikan Kucam. Zij werd vorige week opgepakt in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Haar man zit al bijna zes maanden in voorhechtenis.

Nadat haar echtgenoot in januari al opgepakt werd, verhoorden de speurders van de federale gerechtelijke politie Birsen Y. al een eerste keer. Onlangs werd ze opnieuw verhoord, en vorige week werd ze aangehouden. Die aanhouding volgt op de arrestatie van verschillende andere verdachten, vermeende tussenpersonen. Vier mannen werden de voorbije weken opgepakt. Zeker twee van hen, een 43-jarige uit Antwerpen en een 60-jarige uit Mechelen, zagen hun aanhouding bevestigd door de raadkamer.

Hoofdverdachte Melikan Kucam zit al sinds januari in de gevangenis. Hij wordt ervan verdacht mensen tegen betaling op een lijst voor humanitaire visa te hebben gezet. Als vertrouwenspersoon kon hij die lijsten indienen bij het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In het onderzoek werd ook de zoon van Kucam ook een tijdje opgesloten. Hij is ondertussen vrij onder voorwaarden. Het onderzoek naar de fraude met humanitaire visa is een uitloper van het onderzoek naar de misdaadclan rond de familie Y., waar ook Birsen een telg van is.