Stadion OH Leuven blijft thuishaven voor Red Flames en Jonge Duivels

De Red Flames en de Jonge Duivels zullen vanaf september opnieuw hun thuiswedstrijden afwerken in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Dat maakte de stad Leuven maandag bekend. De Belgische vrouwen beginnen op dinsdag 3 september thuis tegen Kroatië aan hun EK-kwalificatiecampagne. Een week later spelen de Belgische beloften hun eerste thuisduel op weg naar het EK in 2021, tegen Bosnië.

Schepen Els Van Hoof benadrukte in het persbericht het belang van de samenwerking met de Red Flames voor de stad Leuven. “Onze stad blijft een échte sportstad. Met onze kandidaatstelling als Europese sportstad 2021 en de organisatie van het WK wielrennen in datzelfde jaar zetten we Leuven op de wereldkaart. Maar dankzij de Red Flames kunnen we ons ook profileren als vrouwensportstad. Tijdens de voorbije wedstrijden van de Red Flames raakte het stadion op Den Dreef goed gevuld met duizenden enthousiaste supporters. Daarmee werd bewezen dat vrouwenvoetbal definitief in de lift zit. Als stad willen we er alles aan doen om dat succes ook in de toekomst te herhalen en dat doen we door onze dames de best mogelijke faciliteiten aan te bieden, hier in Leuven.”

De Belgische vrouwen zitten op weg naar het EK in 2021 in Engeland in groep H, met Kroatië, Roemenië, Litouwen en Zwitserland. De Red Flames waren in 2017 voor het eerst aanwezig op de eindronde van een EK. Voor het voorbije WK, dat zondag door de Verenigde Staten werd gewonnen, konden de Belgische vrouwen zich net niet plaatsen. Zwitserland toonde zich in november vorig jaar te sterk in de barrages.

De Belgische vrouwen zitten op weg naar het EK 2021 in de groep met Kroatië, Roemenië, Litouwen en Zwitserland Foto: BELGA

De Belgische beloften waren in juni voor het eerst in twaalf jaar aanwezig op een EK. De Jonge Duivels slaagden er op het EK in Italië en San Marino wel niet in punten te rapen. In een groep met Italië, Spanje en Polen bleven de jongens van bondscoach Johan Walem achter met 0/9. In de kwalificaties op weg naar het volgende EK zitten de beloften in een zware groep met Duitsland, Bosnië, Moldavië en Wales. Ze beginnen hun campagne op 6 september met een uitwedstrijd in Wales, op 10 september spelen ze hun eerste thuisduel tegen Bosnië.