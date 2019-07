EU legt België dwangsom op omdat Brussel richtlijn over snel internet niet omzet

Brussel - België moet de Europese Commissie een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen zolang het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een richtlijn niet heeft omgezet die de uitrol van snel internet moet vergemakkelijken en stimuleren. Dat staat maandag in een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie.

De richtlijn dateert van 2014 en moest uiterlijk op 1 januari 2016 in nationale wetgeving omgezet zijn. Het opzet is om bestaande infrastructuur van nutsbedrijven aan te wenden om breedbandinternet sneller en goedkoper uit te rollen.

Het is de eerste keer dat een lidstaat zo vroeg in een procedure die door de Commissie aangespannen is, veroordeeld is tot een dwangsom.