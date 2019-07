Duitsland weigert Amerikaans verzoek om grondtroepen naar Syrië te sturen

Duitsland levert momenteel Tornado-verkenningsvluchten (foto), een tanker en instructeurs in de strijd tegen ISIS. Foto: AP

Duitsland heeft maandag het Amerikaanse verzoek om Duitse grondtroepen in te zetten in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat in Syrië afgewezen.

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei maandag dat Duitsland zijn eerdere militaire bijdragen aan de coalitie tegen ISIS zal blijven leveren, met name Tornado-verkenningsvluchten, een tanker en instructeurs voor troepen in Irak. “Het is bekend dat daar geen grondtroepen bij zijn”, klonk het.

De Amerikaanse speciaal gezant voor Syrië James Jeffrey vroeg Duitsland vrijdag om meer steun in de strijd tegen ISIS, tijdens een bezoek aan Berlijn. “Wij willen van Duitsland grondtroepen om onze soldaten gedeeltelijk te vervangen”, zie hij daarna in de zondagseditie van ‘Die Welt’. Hij wilde vooral dat de Bundeswehr steun zou verlenen aan de Syrische Democratische Strijdkrachten, door hen op te leiden en logistische en technische ondersteuning te geven.