Schotse Laura over opvallende gewoontes in ons land: "Iemand geld aan je verschuldigd? Je krijgt altijd elke cent terug"

De hele zomer laten we buitenlanders aan het woord over de speciale gewoontes in ons eigen land. Deze week komt de Schotse Laura Brown aan bod. De 49-jarige dame woont al meer dan tien jaar in België. “Als je een broodje voor iemand koopt op het werk en ze jou bijvoorbeeld 3,25 euro verschuldigd zijn, mag je er zeker van zijn dat dat exacte bedrag de volgende ochtend op je bureau zal liggen”, vertelt ze.

Laura kreeg ook een quizje over ons land voorgeschoteld. In hoeverre is ze bekend met Eddy Merckx en Sandra Kim? En kent ze de grootste klassiekers van Wil Tura?

