Duikers halen 4,5 ton afval uit scheepswrak voor kust van Nieuwpoort

Nieuwpoort - Duikers hebben 4,5 ton afval opgevist uit het scheepswrak Westhinder voor de kust van Nieuwpoort. Het scheepswrak werd door een duikteam volledig vrijgemaakt van visnetten, vislood en ander marien zwerfvuil. Het initiatief wil vissers aanzetten om spooknetten te voorkomen, en is een signaal voor iedereen om te vermijden dat afval in zee terechtkomt.

De Westhinder is een lichtschip, een lichtbaken voor andere schepen, dat in 1912 door een aanvaring naar de zeebodem zonk. Het wrak is erkend als maritiem erfgoed. Duikteam Ephyra haalde enorm veel afval terug naar de oppervlakte: 2.000 kg ijzer, viskorren en kettingen, 1.000 kg vislood en 1.500 kg visnetten en ander plastic afval werden bovengehaald. Dat materiaal zal nu worden gesorteerd en gerecycleerd.

De hoeveelheid afval die op de Westhinder gevonden werd, is een indicatie voor het afval dat op de andere ongeveer 350 scheepswrakken in ons Belgisch stukje Noordzee ligt. Het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid zal samen met duikers blijven opvolgen of er zich opnieuw afval verzamelt rond het wrak. Daarnaast wil de overheid met dit project een belangrijk signaal geven: enerzijds aan vissers om te voorkomen dat visnetten in zee terecht komen, en anderzijds aan iedereen om voorzichtig om te springen met afval, zodat het niet in zee terechtkomt.