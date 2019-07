KRC Genk haalt met Patrik Hrošovský gewenste ervaren middenvelder binnen

Patrik Hrošovský komt over van Viktoria Pilsen. Foto: AFP

Regerend landskampioen KRC Genk bereikte een akkoord met het Tsjechische Viktoria Pilsen over de transfer van Patrik Hrošovský. De 27-jarige middenvelder tekent een contract tot 2024.

Hrošovský is een technisch sterke, explosieve aanvallende middenvelder. Hij is een 21-voudig Slovaaks international met 258 wedstrijden op de teller voor de Tsjechische topclub Viktoria Pilsen. Met de Tsjechische club speelde Hrošovský afgelopen seizoen ook in de groepsfase van de Champions League. Zo scoorde Hrošovský de enige treffer van Viktoria Pilsen op bezoek bij Real Madrid (2-1).

Met Viktoria Pilsen werd Hrošovský driemaal kampioen van Tsjechië. Het afgelopen seizoen, waarin Hrošovský vier keer wist te scoren in dertig wedstrijden, werd Viktoria Pilsen tweede op vijf punten van kampioen Slavia Praag.

KRC Genk geeft aan dat Hrošovský nog even in Tsjechië blijft voetballen en de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League met Viktoria Pilsen afwerkt. Half augustus sluit de Slovaaks international aan bij de spelersgroep in Genk.