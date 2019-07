Man ontkomt aan flinke toeslag op luchthaven met slim trucje: “Ik zweet me te pletter”

Een Schotse man verscheen op de luchthaven met een te zware koffer, maar had ook geen zin om een flinke toeslag te betalen voor de acht kilo die hij te veel had ingepakt. Hij besloot om het euvel creatief op te lossen en trok ter plekke zo’n vijftien kledingstukken boven elkaar aan. Het luchthavenpersoneel van EasyJet kon smakelijk lachen om de oplossing van de Schot, de security was minder enthousiast. De passagier zweette zich te pletter, maar bespaarde een hoop geld.

De hilarische video, gemaakt door de zoon van de man, werd intussen al duizenden keren bekeken sinds hij afgelopen weekend op Twitter verscheen. De creatieve Schot wordt op sociale media nu vergeleken met Joey uit de succesvolle serie Friends. Om wraak te nemen op zijn vriend Chandler die zijn onderbroek had gestolen, trok hij in het derde seizoen “alle kleren die hij had aan” om vervolgens enkele zweterige turnoefeningen te doen. Uiteraard zonder onderbroek.

