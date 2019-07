Nederlands meisje dat dood teruggevonden werd, reed in sloot en verdronk

Het 18-jarige Nederlandse meisje Loes uit het Gelderse Epe, naar wie het hele weekend intensief is gezocht, is tegen een boom gefietst, daarna in de sloot terechtgekomen en verdronken. Het ongeluk gebeurde aan de Middendijk in het dorp Nijbroek. Dat heeft de politie maandag laten weten op verzoek van de familie van het slachtoffer.