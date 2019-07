Grote ontslagronde bij Deutsche Bank heeft “geen impact op Belgische werkgelegenheid”

De zondag aangekondigde zware herstructurering bij Deutsche Bank zal geen gevolgen hebben op de werkgelegenheid in België. Dat is maandag vernomen bij het Belgische filiaal van de Duitse grootbank.

Deutsche Bank, dat al jaren in moeilijkheden verkeert, wil tegen 2022 18.000 banen schrappen. Dat is een vijfde van het personeelsbestand. De bank zal zich onder meer terugtrekken uit de aandelenhandel en een bad bank oprichten om tientallen miljarden aan risicovolle activa in onder te brengen.

Het Belgische filiaal richt zich enkel op particulieren en beleggingsadvies, zegt woordvoerder Jean-Michel Segers. Het bedrijf “groeit en doet het goed”. De bank is van plan te blijven investeren op de Belgische markt. De herstructurering zal dus geen impact hebben op de Belgische activiteiten, verzekert Deutsche Bank België.