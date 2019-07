Karl-Heinz Rummenigge stelt fans Bayern München gerust: versterking is op komst

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, heeft maandag bevestigd dat zijn ploeg nieuwe kwaliteitsvolle spelers zal aantrekken. De Duitse grootmacht zag aan het einde van afgelopen seizoen boegbeelden als Arjen Robben en Franck Ribéry vertrekken.

“Ik begrijp dat er ongeduld heerst bij sommigen, maar ik ben helemaal niet nerveus”, vertelde Rummenigge maandag tijdens de voorstelling van de Franse verdediger Lucas Hernandez. “We hebben met Arjen en Franck twee waardevolle spelers verloren, en zijn dus op zoek naar flankspelers. We zullen zien hoe de zaken evolueren, maar we zullen de komende weken zeker nog transfers doen.” De Duitse transfermarkt sluit op 2 september.

Bayern heerste het afgelopen jaar in Duitsland, maar Europees liep het minder, met een exit in de achtste finales tegen Liverpool. Coach Niko Kovac liet eerder verstaan zeker nog vier spelers te willen om het nieuwe seizoen te beginnen, om vooral in de Champions League beter te presteren. Bayern zou hierbij zijn oog hebben laten vallen op Leroy Sané van Manchester City.