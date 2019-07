Zwitserse rechter legt hyperactieve haan het zwijgen op

Een haan die een buurman ‘s nachts horendol maakte met zijn gekraai, moet voortaan zijn snavel houden tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends. Dat heeft een rechter in het Zwitserse Zürich beslist.

De betrokken haan is onvermoeibaar: hij kraait tussen de 14 en de 44 keer per uur, zowel overdag als ‘s nachts. En net dat laatste is een buurtbewoner een doorn in het oor. Een deurwaarder legde vast dat het dier, gemeten op 15 meter afstand, 84 decibel gekraai produceert. Ter vergelijking: dat is evenveel als een voorbijrijdende vrachttrein.

De deurwaarder trok naar de rechtbank met de vraag om de kippenren, illegaal in een garage opgetrokken, af te breken. De rechter ging daar niet op in: de tien kippen mogen kakelen, maar de haan moet tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends (en op zondag tot 9 uur) zwijgen. Dus moet de eigenaar hem gedurende die uren in het donker houden. Daarnaast moet de akoestische isolatie van de garage verbeterd worden.