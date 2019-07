Bordeel verdwijnt uit dorpje na ophef over ‘massagesalon’: “Op elk moment van de dag belden klanten die zich van deur vergisten”

Bertem -

“Een massagesalon met blote vrouwen in de Dorpstraat.” Tegenover de natuurwinkel en vlakbij de lagere school. Twee maanden geleden stond het Vlaams-Brabantse Bertem in rep en roer en sprak iedereen schande over het bordeel in het centrum van de gemeente. Maar nu is tijdens een overleg tussen het gemeentebestuur en de uitbaatster besloten dat de zaak alweer sluit.