Druk weekend op de weg verwacht door massale uittocht naar het zuiden: “Code rood in grote delen van Europa”

Het wordt dit weekend bijzonder druk in het verkeer door een massale uittocht van vakantiegangers naar het zuiden van Europa. De beste dag om te vertrekken lijkt zondag, zeggen mobiliteitsorganisaties Touring en VAB.

Vrijdag: code oranje

In België vertrekt vanaf vrijdag een nieuwe golf vakantiegangers, met de start van het bouwverlof in Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, zegt VAB. Ook in de westelijke Duitse bondsstaat Noordrijn-Westfalen start de vakantie. “De hinder kan dus al vanaf de Duitse grens beginnen”, zegt VAB.

In Frankrijk lijkt vrijdag de drukste dag van het weekend te worden: VAB en Touring verwachten een ‘oranje’ dag in Frankrijk - maar ook in Duitsland en Zwitserland - met vanaf de middag zeer druk verkeer en files naar het zuiden. In de regio rond Parijs geldt zelfs dan al code ‘rood’.

Zaterdag: code rood

Maar zaterdag verwachten VAB en Touring dat die code ‘rood’ zal gelden voor grote delen van Europa. “Op de traditionele knelpunten richting zuiden, maar vooral in Zwitserland, wordt het aanschuiven tussen 8 en 16 uur”, zegt Touring. In Frankrijk zou het een ‘oranje’ dag worden, met uitzondering van de regio rond Parijs.

Zondag: code groen

Zondag lijkt de beste dag te worden om te vertrekken. “Omdat de Franse nationale feestdag dit jaar op een zondag valt, wordt er minder druk verkeer verwacht dan de afgelopen jaren”, zegt VAB. Touring verwacht een ‘groene’ dag, met enkel in Duitsland en Zwitserland nog druk verkeer. “Wie naar het buitenland vertrekt, doet dat best op zondag”, zegt Touring. VAB waarschuwt wel voor ‘oranje’ in het oosten van Frankrijk.

Terugkeer

In de omgekeerde richting verwachten VAB en Touring in het algemeen vlot verkeer voor vakantiegangers die terugkeren op zaterdag en zondag. Alleen in Zwitserland is filevorming mogelijk, klinkt het.

In België zelf wordt op vrijdagnamiddag en -avond erg druk verkeer met filevorming verwacht, en op zaterdagochtend op de E40 Brussel-kust, en op de E411 Brussel-Luxemburg vooral bij mooi weer. Op zondagavond is er kans op file richting binnenland, vooral op de E40 Oostende-Brussel.