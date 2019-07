Betonnen platen verwijderd en weg versperd met winkelkarretjes: zo konden ramkrakers hun gang gaan in parfumeriezaak

Tielt-Winge / Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Meensel-Kiezegem - Aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. De schade in de winkel, parfumeriezaak Ici Paris XL, is enorm.

De politie van de zone Hageland kreeg om 3.20 uur ’s nachts melding van het feit dat er verschillende alarmen van parfumerie Ici Paris XL op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge afgingen. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze meteen dat er een ramkraak had plaatsgevonden. “De verdachten hebben vermoedelijk enkele betonnen platen van de omheining van de parking verwijderd om zich zo toegang tot de parking te verschaffen”, klinkt het bij het parket van Leuven. “Vervolgens hebben de verdachten meerdere keren hun voertuig achterwaarts doen inrijden op de etalage van de winkel. Dit had zware schade tot gevolg, onder andere het metalen rolluik dat dient ter beveiliging van de winkel vertoont zeer zware schade.”

De daders hadden de verschillende toegangswegen geblokkeerd met winkelkarren om het de politie moeilijker te maken om tot bij de parfumerie te raken. Zo was de weg richting de Ici Paris XL geblokkeerd door zeven winkelkarren en werd de weg richting N223 versperd door dertien karretjes. De daders verlieten de plaats met hun auto via het weggetje dat ze hadden vrijgemaakt door de betonnen platen op de parking weg te nemen. De daders vluchtten met hun buit weg in de richting van Tienen maar op dit ogenblik ontbreekt elk spoor van de daders.

De juiste omvang van de buit moet nog bepaald worden. “De grootte van de buit bepalen zal even duren, want de schade in de winkel is enorm”, zegt Nele Michiels van het Leuven parket. “De inbrekers zelf brachten veel schade toe, maar er gingen onder andere ook rookalarmen af. Dat zorgde voor heel veel vuil en stof in de winkel. De buit bepalen zal vermoedelijk dagen duren. Maar vermoedelijk gaat het wel om een grote buit bestaande uit veel parfums.”

De lokale recherche van politie Hageland, de federale gerechtelijke politie, het labo en het parket stapten ter plaatse af en deden de eerste vaststellingen. Het onderzoek zal verdergezet worden door de federale gerechtelijke politie van Leuven.

Vorige week was er ook nog een inbraak in de winkel vlak naast de Ici Paris XL, namelijk bij de Veritas. Volgens de politie stond die echter volledig los van de inbraak nu. “Toen werd de deur gewoon ingeslagen. Dat was een heel andere werkwijze”, zegt korpschef Luc Liboton.

